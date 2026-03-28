El imitador de Ozuna llegó decidido a arrebatar la silla de consagrado al imitador de Pedro Infante, en un duelo que enfrentó dos estilos completamente distintos.

El jurado reconoció el gran trabajo de Ozuna, resaltando su evolución vocal, su afinación y el dominio de un registro complejo como el de Ozuna. Además, destacaron su crecimiento artístico a lo largo de los años, consolidando una presentación sólida.

Sin embargo, el consagrado volvió a marcar la diferencia. Su manejo actoral, lleno de sutilezas, permitió construir una interpretación progresiva que llevó al personaje de la sobriedad a la ebriedad con total naturalidad.

Finalmente, la decisión fue contundente: por votación unánime, Pedro Infante retuvo su silla, reafirmando su dominio en el escenario.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!