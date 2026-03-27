Pedro Infante salió al escenario para responder al reto de Diego Bertie en una batalla cargada de emoción. El consagrado presentó una interpretación sólida que le permitió mantener su silla.

Tras la presentación, el jurado resaltó su capacidad interpretativa. “Me gusta ver que utilices las herramientas que tienes… seducción, reto, honor”, comentaron, destacando el juego escénico que propuso durante la canción.

También valoraron su comodidad vocal. “Está muy cómodo en el timbre”, señalaron, aunque mencionaron algunos detalles técnicos en el inicio. “El uso del micro no estuvo limpio… después se corrigió y estuvo mucho mejor”, añadieron.

Durante la segunda mitad también hubo observaciones. “Hubo algunas notas imprecisas… pero al final ha habido libertad en el escenario”, indicaron, reconociendo su manejo en vivo. Uno de los momentos más comentados fue el falsete. “Creo que en el primer falsete no tomaste tanto aire… pero salió tan bien que te diste el lujo de guiñarle el ojo a la cámara”, destacaron.

Finalmente, tras la cuenta regresiva, la pizarra confirmó el triunfo del consagrado, quien logró imponerse ante el reto de Diego Bertie.

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