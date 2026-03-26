Una de las presentaciones más esperadas de la temporada llegó con Pedro Infante. El consagrado, que hasta ahora no había sido retado, enfrentó a Yailin en un duelo que captó la atención del jurado.

Tras la interpretación, destacaron la seguridad y el dominio del personaje. “Estás mucho más sólida, tu centro está mucho más activo… gran manera de empezar con el reto”, señalaron, resaltando su evolución escénica. Además, el jurado valoró la elegancia del enfrentamiento: “Qué linda manera de retar con elegancia… con mucho garbo y prestancia como tu personaje”.

También resaltaron el nivel del duelo y la conexión con el público. “Tu performance es muy entretenido… la actitud desde el principio, esa conexión con las miradas, eso es entretener”, comentaron. Sobre el consagrado, añadieron: “Todo se vuelve blanco y negro… cuando sostienes notas largas no flaqueas”.

Finalmente, el jurado tomó la decisión y Pedro Infante logró quedarse con la victoria, manteniéndose en competencia en su primera batalla de la temporada.

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