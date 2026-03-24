El segundo retador de la noche fue el imitador de Paul McCartney, Sandro Campos, quien decidió enfrentar al consagrado de Rauw Alejandro. Sobre el escenario interpretó Drive My Car, buscando quedarse con la silla.

Con actitud y energía, el participante presentó su propuesta musical para intentar sorprender al jurado. La batalla quedó planteada tras su ingreso como retador, dispuesto a arrebatar el puesto del representante urbano en esta nueva temporada.

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