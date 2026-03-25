La imitadora de Olga Tañón apareció como la tercera retadora de la noche y eligió enfrentarse al consagrado de Enrique Bunbury. Con una presentación llena de energía, interpretó “Muchacho malo” e hizo bailar al público.

Antes del duelo, lanzó el desafío: “No hay caballo que yo no pueda cabalgar”. Tras su show, el ambiente se tensó con un cruce de miradas entre ambos, mientras desde la conducción comentaban: “Enrique Bunbury no quisiera estar en sus zapatos en este momento”.

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