La revancha entre Nino Bravo y Pelo Madueño se definió con la presentación del consagrado, luego del empate que dejó abierta la batalla en Yo Soy: Grandes Batallas. Con una interpretación cargada de emoción, el imitador buscó asegurar su permanencia en la competencia.

El jurado valoró la intensidad de la actuación. “Tú lo que haces es darnos la posibilidad de ver a Nino Bravo en vivo, cantando a tu manera”, comentaron tras la presentación, resaltando el estilo propio del participante.

Sin embargo, también hubo observaciones técnicas. “Se perdió un poco el timbre por el exceso de energía… hay que controlar mucho más porque eso te va a dar madurez”, señalaron, haciendo referencia al desborde emocional del momento.

El compromiso interpretativo también fue reconocido. “El descontrol emocional no me molestó porque estabas comprometido con la canción”, añadieron, antes de deliverar a Nino Bravo como el ganador de esta revancha.

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