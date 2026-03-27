Nino Bravo volvió al escenario para responder al reto de Deniz Guerrero de Belanova en una batalla cargada de emoción. El consagrado presentó una interpretación intensa que terminó inclinando la decisión del jurado a su favor.

Tras la actuación, destacaron su evolución en la competencia. “Nos miras sin ningún temor, estás sólida, pisas fuerte… nos das un despliegue de fuerza y emoción”, comentaron, resaltando su seguridad escénica.

El cierre también fue clave. “Esa parte a capela fue demoledora”, señalaron, subrayando uno de los momentos más aplaudidos de la presentación.

El jurado además valoró su crecimiento técnico. “Mucho más confianza, más fuerza, más potente… has asimilado todo lo que se te ha dicho”, afirmaron, destacando la madurez interpretativa. Finalmente, la decisión fue clara. Tras la cuenta regresiva, la pizarra confirmó el triunfo del consagrado, quien logró mantenerse en la competencia frente al reto de Belanova.

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