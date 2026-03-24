Nino Bravo logró imponerse en una reñida batalla y conservó su lugar entre los consagrados de Yo Soy: Grandes Batallas. Tras el enfrentamiento, el jurado destacó el crecimiento del participante y la solidez de su interpretación.

“Te veo muy sólido nuevamente en el escenario… tu personaje está mucho más fuerte”, señalaron durante la evaluación. Además, resaltaron el nivel del imitador al afirmar que es “de los mejores Nino Bravo que han habido”.

El duelo estuvo marcado por la tensión entre ambos competidores. “Los vi durante la pausa… ni se miraron, hay una tensión aquí”, comentaron desde la mesa del jurado. Finalmente, al momento de la decisión, las pizarras se inclinaron a su favor: “Nino Bravo se convierte automáticamente en el ganador”.

Con este resultado, el consagrado mantiene su silla y continúa en la competencia, reafirmando su fortaleza en el escenario.

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