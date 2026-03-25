El imitador de Nino Bravo se impuso en una nueva batalla tras interpretar “Noelia” y demostrar mayor seguridad en el escenario. El jurado destacó la evolución del participante y la limpieza vocal durante su presentación.

“Ha sido un despliegue no solo de voz, sino también de actuación”, señalaron tras su performance. También resaltaron su progreso respecto a la jornada anterior: “Ayer pisaste con un poco de miedo, hoy has pisado con más seguridad”.

Además, valoraron la interpretación del tema: “Tu interpretación ha estado limpísima”, comentaron, subrayando el control vocal durante los momentos más exigentes de la canción.

Al momento de la decisión final, las pizarras definieron el resultado: “A la cuenta de tres… Nino Bravo”. Con este veredicto, el consagrado volvió a quedarse con la victoria y mantiene su lugar en la competencia.

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