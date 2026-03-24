El tercer retador de la noche fue Jorge Gonzales quien llegó para enfrentar al consagrado de Enrique Bunbury. Sobre el escenario interpretó “Estrechez de corazón” con una presentación intensa, buscando convencer al jurado y quedarse con la silla.

El participante se mostró decidido desde su ingreso, dejando claro que venía a competir directamente. La performance destacó por la actitud rockera y la energía del retador, que apostó por una interpretación fiel al estilo del artista. La decisión final quedará en manos del jurado, que evaluará si logra quitarle el lugar al consagrado

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