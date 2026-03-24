El consagrado imitador de Enrique Bunbury logró mantener su silla tras vencer al retador, Jorge González, en una intensa batalla de rock en español. Ambos participantes recibieron elogios del jurado por su desempeño sobre el escenario.

Jely destacó el crecimiento del retador: “Se nota que has seguido entrenando… la mejora actoral es notable”. Cachín también valoró su performance: “Te convertiste en Jorge González en todo momento… me encantó”.

Ricardo, por su parte, resaltó el nivel del enfrentamiento: “Ambos le han puesto muchísima garra”, mientras que elogió al consagrado señalando que es “una cajita de sorpresas y una excelente batalla”.

Finalmente, el jurado votó de manera unánime por el consagrado, confirmando que Enrique Bunbury continúa en competencia. Antes de despedirse, el retador reconoció el resultado: “Un honor hermano… que siga el rock”, dejando abierta la posibilidad de una futura revancha.

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