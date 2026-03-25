El imitador de Julio Iglesias se quedó con la victoria por voto unánime tras una reñida batalla frente al retador de José José. El jurado destacó la seguridad y madurez del consagrado durante su presentación.

“Se ha plantado ahí, nos ha dado un tremendo espectáculo”, señalaron tras el enfrentamiento, resaltando la forma en la que defendió su silla. Además, comentaron que el participante “ha seguido nutriendo al personaje y ha adquirido cierta madurez”, lo que fortaleció su performance en el escenario.

Sobre el retador, también reconocieron su trabajo vocal: “Muy bien cantado Luigi, muy bien el timbre de voz”, aunque recomendaron reforzar la expresividad corporal. Finalmente, al momento de la decisión, el jurado fue contundente y confirmó el resultado: “Julio Iglesias”, anunciando así al ganador del duelo por unanimidad.

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