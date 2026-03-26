Julio Iglesias se enfrentó con Emanuel Noir. El participante defendió su lugar con una presentación cargada de interpretación, matices y dominio escénico.

El jurado destacó su evolución dentro del formato. “Hoy te hemos visto en una versión distinta de un Julio Iglesias serio… ha sido toda una cátedra”, comentaron tras la presentación. También resaltaron su crecimiento artístico: “Cada vez utilizas diferentes matices y diferentes formas de retar, no caes en la comodidad”.

La propuesta incluyó actuación y baile, elementos que también fueron valorados. “Nos ha dado mucha actuación, mucho baile… estás disfrutando un montón del formato de batallas”, señalaron. Además, destacaron su capacidad vocal: “Sin mucho esfuerzo cantaste afinadísimo y con esos vibratos y esas texturas”.

Pese a ello, el balance fue positivo y el consagrado logró mantenerse en competencia. “Tienes técnica, rigor y te mereces esos elogios”, concluyeron, confirmando que Julio Iglesias continúa en la temporada Grandes Batallas.

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