El consagrado imitador de Julio Iglesias se presentó luego del retador de Josimar para defender su silla. Sobre el escenario interpretó Si me dejas no vale, apostando por una presentación fiel al estilo del artista.

Con su característico manejo escénico, el participante buscó mantenerse en competencia frente al desafío. La actuación cerró el enfrentamiento dejando en manos del jurado la decisión final para definir quién continúa en el asiento de consagrado.

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