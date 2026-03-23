La primera batalla de la temporada enfrentó al consagrado imitador de Julio Iglesias con el retador inspirado en Josimar. Ambos ofrecieron presentaciones destacadas que dejaron al jurado dividido.

“Han hecho una gran batalla… ha sido muy reñida”, comentaron tras las interpretaciones. También resaltaron el crecimiento escénico de ambos participantes y la conexión lograda durante el enfrentamiento. “Grandes presentaciones de los dos, ustedes son unos capos”, añadieron.

La votación quedó empatada luego de que cada jurado eligiera a un participante. Finalmente, la decisión quedó en manos de Ricardo, quien definió el resultado: “Ambos han hecho un gran trabajo… pero esta noche mi voto va para Julio Iglesias”.

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