El imitador de Robert Smith llegó como retador para enfrentarse al consagrado imitador de Julio Iglesias, en un duelo marcado por estilos completamente opuestos.

El jurado elogió la presentación del retador, destacando su capacidad para sumergirse en el universo del artista, no solo desde lo vocal, sino también desde la actitud, la estética y la emoción que caracteriza a su propuesta.

Sin embargo, el consagrado volvió a demostrar su nivel. Su calidad vocal y dominio escénico fueron determinantes, consolidando una presentación sólida y convincente que reafirmó su lugar en la competencia.

Finalmente, en un pizarrazo unánime, el jurado decidió que Julio Iglesias mantenga su silla de consagrado.

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