El imitador de Julio Iglesias se quedó con la victoria tras una sólida presentación en Yo Soy: Grandes Batallas. Con una interpretación cargada de carisma y dominio escénico, logró convencer al jurado y mantenerse como consagrado.

Durante la evaluación, destacaron su evolución en el personaje. “Has hecho un gran trabajo para estar en forma… me encantó verte y escucharte”, comentaron tras su performance. También resaltaron su seguridad sobre el escenario: “Cómo afrontas cada reto… lo levantas y trapeas con él como tú quieres”.

Además, el jurado elogió su crecimiento interpretativo: “La coquetería… ahora te la estás creyendo más y te estás sintiendo más seductor”. Finalmente, concluyeron: “Me gusta este Julio Iglesias modo batalla, estás disfrutando la competencia”.

Con estos comentarios y la votación a su favor, el consagrado logró imponerse y continuar en la competencia.

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