Yo Soy GRANDES BATALLAS: José José cambia de rival y acepta enfrentar a Julio Iglesias
El retador iba por Pedro Infante, pero terminó aceptando el desafío del consagrado.
El imitador de José José regresó para buscar la revancha frente al consagrado de Pedro Infante, ambos finalistas de la primera temporada 2025. Sin embargo, el rumbo cambió cuando el imitador de Julio Iglesias manifestó su intención de enfrentarlo.
El retador mostró seguridad desde el inicio: “He venido a darlo todo… y que se dé una batalla digna”. Ante el nuevo escenario, aceptó el desafío sin dudar: “Nunca me he acobardado cuando alguien me reta”, confirmando que cambiaría de rival.
De esta manera, el enfrentamiento pactado con Pedro Infante quedó atrás y la nueva batalla será contra Julio Iglesias, generando expectativa por un duelo entre dos voces de balada. La decisión sorprendió en el estudio y reconfiguró la competencia, dejando listo un enfrentamiento directo entre ambos consagrados.
