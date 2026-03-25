El imitador de Gustavo Cerati llegó dispuesto a retar al consagrado de Daddy Yankee y terminó quedándose con su lugar tras una reñida batalla. Ambos ofrecieron presentaciones sólidas, lo que dejó al jurado con una difícil decisión.

Durante la evaluación, destacaron la evolución del retador: “Tu personaje está mucho más fuerte… has crecido actoralmente”, señalaron, resaltando también su postura y actitud en el escenario. Además, remarcaron su seguridad: “La mirada de retador, la pose y la actitud, 100 puntos”.

El jurado también comentó que su propuesta era distinta: “Tu Cerati es más maduro, con más peso y muy sólido en todo el registro vocal”. Tras la deliberación, el imitador obtuvo dos votos, suficientes para imponerse en el duelo y sacar de la silla al consagrado.

Con este resultado, Gustavo Cerati se convierte en uno de los cinco consagrados y continúa en la competencia.

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