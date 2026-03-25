El imitador de Gustavo Cerati volvió al escenario para su batalla, que inicialmente sería contra el consagrado de Pedro Infante. Sin embargo, al iniciar una nueva jornada, se anunció que todos los consagrados quedaban desbloqueados, permitiéndole elegir un nuevo rival.

Aunque el público pedía el duelo original, el participante sorprendió con su decisión: “Le voy a dar un minuto más de vida y voy a retar a otra persona”. Finalmente, eligió al imitador de Daddy Yankee, generando expectativa por el enfrentamiento.

Tras su presentación, el retador celebró el resultado y el cambio de silla: “Valió la pena el esfuerzo… no solamente me quedé en la silla, también pudieron ver mi avance”. Además, destacó su preparación para el duelo: “Sabía que tenía que darle más afinación, más planta… hice todo lo contrario a mis errores”.

Con esta decisión, la temporada sumó su primer cambio importante entre consagrados.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A SÁBADOS a partir de las 9:00 p.m!