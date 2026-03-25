El imitador de Feid llegó decidido a enfrentar al consagrado de Julio Iglesias. Desde su presentación, mostró seguridad y dejó un mensaje directo: “Sí lo vi, pero creo que más acción y menos flor”, comentó sobre su rival.

El retador interpretó un tema urbano con actitud desafiante y conexión con el público. Antes del duelo, también destacó el apoyo recibido en el extranjero: “En España me esperaron 10 peruanos en el aeropuerto… mil gracias a Perú”. La batalla quedó lista tras una entrada marcada por confianza y energía.

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