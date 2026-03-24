Esta vez el duelo fue hacia Enrique Bunbury, quien subió al escenario para responder al reto con “Entre dos tierras”. Tras la presentación del imitador de Jorge González, ambos representantes del rock en español protagonizaron una intensa batalla.

El consagrado defendió su silla con una interpretación cargada de actitud y presencia escénica. La puesta en escena mantuvo la esencia del artista y dejó en manos del jurado la decisión final. La competencia se definirá evaluando cuál de los dos logró imponerse en esta batalla del mismo género musical.

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