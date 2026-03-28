El nuevo formato de Yo Soy puso en juego la silla de consagrado del imitador de Enrique Bunbury, quien enfrentó el reto del grupo imitador de Los Ilegales en una noche llena de energía.

Los retadores apostaron por una performance intensa y festiva, con una propuesta cargada de ritmo y movimiento que encendió el escenario. Sin embargo, al momento de la decisión, el peso escénico del consagrado fue determinante.

El jurado destacó la “magia” de Bunbury, señalando que logra transformarse completamente al iniciar la canción, una cualidad que lo mantiene firme en la competencia.

Finalmente, en un “pizarrazo” decisivo, los tres jurados votaron de manera unánime a su favor, permitiéndole conservar su silla de consagrado.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!