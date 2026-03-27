Enrique Bunbury respondió al reto del Puma en una batalla marcada por la intensidad interpretativa. El consagrado salió al escenario con una versión cargada de matices y logró mantener su lugar en la competencia.

Tras su presentación, el jurado destacó su compromiso con el personaje. “Muestras matices diferentes en cada presentación… una gran imitación, un gran timbre”, señalaron, resaltando su evolución en la competencia.

También valoraron su dominio escénico. “Buen manejo de la mirada, controlas todo… te tomas el tiempo”, comentaron, subrayando su seguridad en el escenario y su conexión con el público. El trabajo interpretativo también fue reconocido. “Has capturado la inclinación, el movimiento de los brazos… haces exactamente lo mismo que el personaje”, afirmaron, destacando la fidelidad de la imitación.

Finalmente, tras la cuenta regresiva y la pizarra, el consagrado se impuso en el duelo y aseguró su permanencia en la competencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A SÁBADOS a partir de las 9:00 p.m!