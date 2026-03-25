El consagrado imitador de Enrique Bunbury logró quedarse con su silla tras enfrentarse a la retadora que interpretó a Olga Tañón. Ambos ofrecieron presentaciones de alto nivel en una batalla marcada por la energía y la intensidad escénica.

El jurado resaltó la fuerza de la retadora: “No te había visto en vivo y de verdad que eres una mujer de fuego”, destacando su presencia y entrega en el escenario. También señalaron que se trató de una imitación sólida, aunque recomendaron “dosificar la energía” para evitar desorden en la presentación.

Sobre el consagrado, valoraron su seguridad y elegancia al enfrentar el reto: “Muy calmado… enfrentaste esta batalla con mucha elegancia”. Finalmente, la decisión favoreció al imitador de Bunbury, quien se mantiene como consagrado y conserva su silla en la competencia.

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