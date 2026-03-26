Esta vez, Emanuel Noir llegó dispuesto a desafiar a uno de los consagrados y, tras el suspenso inicial, tomó su decisión frente al jurado: “Julio Iglesias”, respondió con firmeza.

El consagrado reaccionó con confianza ante el reto. “Creo que debió pensarlo dos veces porque ya tengo experiencia”, comentó, dejando claro que no será un rival sencillo. Sin embargo, el retador aseguró que llega preparado para el duelo. “He estado batallando en mi temporada y he aprendido a nunca darme por vencido, me he preparado para esto”, afirmó.

En medio del intercambio, ambos mantuvieron un tono distendido antes del enfrentamiento. Incluso, Julio Iglesias bromeó tras un pequeño tropiezo: “Me has pisado y más bien me has mejorado para hacer buenos agudos”, provocando risas en el estudio.

Pese al desgaste de las batallas, el consagrado aseguró estar listo para defender su lugar. “No he descansado nada, pero estoy feliz de esta oportunidad en Grandes Batallas”, señaló. Con la elección definida, el escenario quedó listo para un nuevo duelo que promete alto nivel y una competencia muy reñida.

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