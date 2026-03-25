Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡El último retador fue Gustavo Cerati y su duelo quedó pendiente!
El imitador cerró la noche con un mensaje directo, pero su batalla quedó pendiente.
El imitador de Gustavo Cerati apareció como el último participante de la jornada y lanzó un desafío a los consagrados. En su presentación aseguró: “No vine a recordar el pasado, vine a reescribirlo”, dejando clara su intención de quedarse con una silla.
El subcampeón regresó con confianza y advirtió: “No vino un Cerati más, vino aquel que les quitará su silla”. Al ser consultado sobre su rival, señaló que estaba dispuesto a enfrentar a cualquiera, aunque todo apuntaba al consagrado de Pedro Infante.
La conducción confirmó el posible duelo, pero el tiempo se agotó antes de la presentación. “El público ya quería escuchar a Pedro Infante, pero se te tendrá que esperar porque el tiempo se ha agotado”, anunciaron. Así, la batalla quedó pendiente para el siguiente programa.
