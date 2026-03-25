El imitador de Bryan Arámbulo, llegó dispuesto a enfrentar al consagrado de Enrique Bunbury. Tras ambas presentaciones, el jurado evaluó el desempeño y finalmente la victoria fue para el consagrado, quien logró conservar su silla.

Durante la crítica, se resaltó el nivel del ganador: “Tiras todas las notas perfectas… se nota que estás entrenado, se nota que eres un profesional”. Además, destacaron su propuesta escénica: “Nos das actuación y nos das show constantemente”.

Sobre el retador, también hubo comentarios positivos, aunque con observaciones técnicas: “La emoción hace que te desbordes un poco y las notas se vayan por direcciones extrañas”.

Finalmente, tras la votación, el consagrado se impuso. El jurado coincidió en que su dominio del personaje y la interpretación marcaron la diferencia para mantenerse en competencia.

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