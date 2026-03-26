El consagrado Gustavo Cerati fue retado por Alejandra Guzmán en un duelo cargado de actitud rockera y juego escénico que el jurado valoró por su intensidad.

Tras la presentación, destacaron la conexión con el personaje. “Me gustó el click que hiciste con Gustavo Cerati… el nivel que tienes tú de imitación también es tremendo”, señalaron. Además, resaltaron la intención del reto: “Se han divertido mucho con la batalla… utilizaron sus canciones como estocadas directas al contrincante”.

El jurado también elogió la evolución de la retadora. “Te noto mucho más canchera, confiada… has utilizado la canción para interpretar y retar al compañero”, comentaron. Asimismo, destacaron su despliegue escénico: “La postura, la fuerza rockera y el peso escénico están brillantes”.

Sin embargo, hubo observaciones técnicas para el consagrado. “Tienes el timbre muy parecido… pero hubo temas de afinación en la primera mitad que luego fuiste corrigiendo”, indicaron. Aun así, la batalla definió a Alejandra Gúzman como nueva consagrada.

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