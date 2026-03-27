La jornada continuó con el ingreso del imitador del Puma, quien llegó decidido a enfrentar al consagrado Enrique Bunbury. El participante recordó su trayectoria en el programa y aseguró que su objetivo es quedarse con una de las sillas.

“Soy parte de la historia de este programa… vengo a traer la experiencia a este cuadrilátero que conozco muy bien”, afirmó el retador, dejando clara su confianza antes del duelo.

Al confirmar su elección, no dudó en señalar al consagrado. “Que se prepare, porque el día de hoy me quedo en esa silla”, expresó, retando directamente a Enrique Bunbury. El consagrado también respondió al desafío con tranquilidad. “Que lo haga bien… también estamos todavía fríos”, comentó, previo a la presentación del retador.

Con una interpretación cargada de carácter, el Puma inició el enfrentamiento y dio paso a una nueva batalla por la permanencia en la competencia.

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