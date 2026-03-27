El imitador de Diego Bertie regresó con el objetivo de conseguir una de las sillas de consagrados. Juan Víctor, participante de la segunda temporada 2025, anunció que llega con mayor preparación y dispuesto a enfrentar a los mejores.

“Estoy de regreso… me he preparado día y noche para estar a la altura de este nuevo formato”, afirmó antes del duelo, recordando que en su anterior participación estuvo cerca de la semana final.

El retador también dejó clara su intención dentro de la competencia. “No estoy de paseo… al que le toque que se cuide porque vengo a quedarme en esa silla”, advirtió, mostrando seguridad en su regreso. Al momento de elegir, no dudó. “A Pedro Infante”, respondió, desatando una nueva batalla en la jornada.

Tras su presentación, recibió elogios por su desempeño. “Espectacular, hermosa presentación, maravillosa”, destacaron desde el escenario, antes del saludo entre ambos participantes. El enfrentamiento quedó planteado con un ambiente de compañerismo, aunque con el mismo objetivo. “Ese compañerismo es muy sospechoso… ambos se quieren quedar con esa silla”, comentaron antes de la respuesta del consagrado.

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