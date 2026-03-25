El imitador de Daddy Yankee llegó para enfrentar al consagrado de Rauw Alejandro. Desde su ingreso dejó clara su intención: “Estoy seguro que quieres hacer respetar el género… el género urbano”.

Tras el anuncio, ambos protagonizaron un tenso momento previo al duelo. “¿A quién vienes a retar esta noche?… Estamos ready, Alejandro”, respondió el retador antes del cruce de miradas. La batalla urbana quedó instalada en el escenario con dos estilos listos para enfrentarse.

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