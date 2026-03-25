El imitador de Daddy Yankee logró imponerse en la batalla frente al consagrado de Rauw Alejandro y se convirtió en el nuevo integrante de los consagrados. La presentación destacó por su energía, flow y dominio escénico.

El jurado resaltó su evolución: “La imitación ha crecido muchísimo… ahora estás más plantado con la actitud correcta”. También destacaron su cierre improvisado: “La improv al final en función a la batalla me pareció genial”.

Además, señalaron el trabajo vocal del participante: “Se nota que has estado tomando clases de canto… me da mucha alegría verte cantando mejor”. Tras la votación final, las pizarras definieron el resultado y se anunció el cambio: “Primer cambio de silla de la temporada”.

Con esta decisión, Daddy Yankee le quitó el lugar a Rauw Alejandro y pasó a ocupar la silla de los consagrados, marcando uno de los momentos más importantes del inicio de la competencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A SÁBADOS a partir de las 9:00 p.m!