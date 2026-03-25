El imitador de Bryan Arámbulo llegó como segundo retador y eligió enfrentarse al consagrado de Enrique Bunbury. Antes de la presentación, el consagrado comentó: “Nada, que lo haga bien, no creo que haya venido a hacerlo mal”.

Sobre el escenario, el retador interpretó un mix que incluyó “Si me ibas a dejar” y “Para qué quiero la vida”, buscando convencer al jurado. Tras la performance, ambos participantes intercambiaron posiciones para continuar con la batalla.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A SÁBADOS a partir de las 9:00 p.m!