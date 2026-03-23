La nueva temporada de Yo Soy: Grandes Batallas comenzó con la presentación de los cinco consagrados que defenderán sus sillas ante los retadores. Ingresaron al escenario los imitadores de Enrique Bunbury, Rauw Alejandro, Nino Bravo, Pedro Infante y Julio Iglesias.

Ellos tendrán la misión de mantener su lugar durante la noche mientras nuevos participantes intentan retarlos. “Me siento inmensamente feliz de estar aquí, es un sueño estar junto a grandes compañeros”, expresó el consagrado de Julio Iglesias.

El imitador de Pedro Infante también mostró su entusiasmo: “Muy nervioso y muy contento a la vez de compartir con diferentes artistas”. Por su parte, el ganador internacional que interpreta a Nino Bravo señaló: “Estoy con todas las ganas de poder entregar estas bellas canciones”.

Desde el lado urbano, el imitador de Rauw Alejandro comentó que está “muy contento nuevamente de estar aquí y compartir con estos grandes talentos”. Así, la temporada arrancó con expectativas altas y con los consagrados listos para defender sus puestos.

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