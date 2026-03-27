La nueva jornada comenzó con el ingreso de la imitadora de Ana Carina, quien tras su presentación, confirmó que buscaba una batalla femenina y eligió retar a Alejandra Guzmán.

Antes del duelo, la participante recordó su paso por el programa. “La última vez que estuve por aquí me quedé a un pasito, así que este nuevo camino no lo pienso desaprovechar”, afirmó, dejando clara su determinación por avanzar.

La retadora también aseguró que llega preparada para el desafío. “Soy una persona que ha construido su trayectoria con mucho trabajo… hoy estoy aquí defendiendo mis sueños”, sostuvo, confiada en su evolución.

Al momento de elegir, no dudó. “Creo que al público también le gustaría una batalla de mujeres, así que me gustaría retar a la gran Alejandra”, anunció, encendiendo el enfrentamiento.

Además, adelantó el estilo de su presentación. “Tengo una canción muy bonita, algo un poco lenta pero emotiva… dedicada al amor”, comentó, dando paso a su interpretación y al inicio del duelo.

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