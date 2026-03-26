La nueva jornada comenzó con la llegada de la imitadora de Alejandra Guzmán, quien no dudó en elegir a su rival. Al ser consultada por su decisión, explicó: “Creo que va con el género que voy a cantar definitivamente”, y confirmó su elección: “Será… Cerati”.

Tras el anuncio, el consagrado tomó su lugar mientras la retadora ofrecía una presentación marcada por actitud y energía. El desempeño destacó también por la puesta en escena, donde el movimiento y la sensualidad fueron protagonistas durante el reto.

Al finalizar, la imitadora expresó su emoción por volver: “Feliz, bien, estaba esperando ya volver aquí otra vez”. Además, se resaltó su preparación y evolución sobre el escenario. “Los pasitos que has demostrado… extraordinarios”, comentaron, destacando el trabajo realizado para esta nueva aparición.

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