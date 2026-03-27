Alejandra Guzmán respondió al reto de Ana Carina en un enfrentamiento femenino que abrió el programa de hoy. Tras ambas presentaciones, el jurado destacó el nivel del duelo, aunque finalmente la consagrada logró mantener su lugar.

Los comentarios iniciales reconocieron el desempeño de la retadora. “Tienes el timbre muy parecido… súper afinada también”, señalaron, valorando su preparación. Sin embargo, también remarcaron que faltó mayor fuerza interpretativa y precisión.

En contraste, la presentación de Alejandra Guzmán fue ampliamente elogiada. “Gran manejo de todo… muy fuerte con las pisadas, con el control de tu centro y de tu proyección”, comentaron, resaltando su dominio escénico. Además, destacaron su crecimiento en la competencia. “Has seguido entrenando… el timbre de voz perfecto”, afirmaron, subrayando la evolución del personaje.

La diferencia quedó clara para el jurado. “He tenido la sensación de que ha pasado un portaaviones que ha sido Alejandra Guzmán”, señalaron, marcando la contundencia de la consagrada. Finalmente, tras la cuenta regresiva, se reveló la pizarra que confirmó su permanencia en la competencia.

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