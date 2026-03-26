Abel Talamantez, exintegrante de Menudo y MDO, se sumó a la mesa para evaluar a los consagrados y retadores en una noche decisiva.

Durante su presentación, el artista expresó su entusiasmo por participar en el programa y su conexión con el público peruano. “Adoro Perú, para mí es un placer… gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí”, comentó, generando la ovación del estudio.

Además, adelantó que la competencia será exigente. “Una noche tensa de muchas competencias… estamos aquí para evaluar esos grandes talentos y vamos a ver que gane el mejor”, señaló el invitado, dejando claro que su rol será determinante.

Desde la conducción también destacaron su presencia como un lujo para el programa, anticipando una jornada cargada de emociones. Con Abel Talamantez en el jurado, la nueva gala de Grandes Batallas promete evaluaciones más estrictas y decisiones difíciles en la competencia.

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