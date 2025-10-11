El imitador de Pedro Infante volvió a demostrar por qué llegó hasta la final de Yo Soy con su interpretación apasionada de “Me cansé de rogarle”. Cada verso fue entonado con fuerza y sentimiento, mientras el público lo acompañaba entre aplausos y ovaciones.

Jely Reátegui resaltó su conexión con el personaje: “Me encanta siempre que vayas incorporando más cosas actorales. Eres un capo”, mientras que Cachín Alcántara destacó su entrega en escena: “Esta vez me has dado sed. Ha sido totalmente convincente tu actuación, la mejor de todas”.

Finalmente, Ricardo Morán cerró con emoción: “El timbre perfecto, la afinación increíble, trastabillaba en el escenario y la voz no se movía, parecía un disco. Creo que esta es la mejor presentación de toda tu temporada”.

¿Será este el momento que le dé la victoria al ídolo del pueblo? 🎙️ ¡No te pierdas la gran final de Yo Soy!

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!