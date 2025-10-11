En la última noche de esta temporada de Yo Soy y tras una aguerrida batalla, las votaciones del público finalmente se cerraron, dando paso al anuncio del tercer lugar de la competencia.

Muchos talentos que pasaron por el set y después de tanta espera, los 3 mejores se enfrentan para determinar al ganador del concurso, pero no sin antes saber sobre el tercer lugar. Después de mucha tensión, Franco Cabrera nombró al tercer lugar de la noche: José José.

Tras gritos y ovaciones en su honor, el participante declaró con una gran sonrisa: “La verdad que yo ya me siento un ganador, yo ya soy un ganador. Gracias a mi familia, a mis hermanos y a todas las personas que confiaron en mí. Esto no acaba acá. Yo Soy José José”.

La tensión regresó rápidamente al lugar. Finalmente se reveló quién es el mejor imitador del Perú. Después de la espera, Franco Cabrera y Diana Sánchez anunciaron al ganador de esta temporada: PEDRO INFANTE

Una ola de emoción y gritos se desató en el lugar. El participante no pudo contener más la felicidad al igual que sus compañeros, quienes no tardaron en llegar hasta el escenario para alzarlo en brazos.

La noche culminó con la última presentación de la temporada junto a Pedro Infante, quien con los sentimientos a flor de piel, expresó su emoción por medio de su imitación bien lograda, contagiando aún más la felicidad del momento.

