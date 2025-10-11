En la recta final de Yo Soy, el imitador de José José conquistó al público con una interpretación impecable de “Amor, amor”, donde combinó a la perfección técnica y emoción. Su voz potente y su dominio escénico hicieron vibrar el set.

Jely Reátegui lo felicitó por su entrega: “Has cantado con el corazón expuesto. Hermosa hermosa interpretación. Eres el menor de los competidores y no puedo evitar sentir orgullo por ti”. Cachín Alcántara destacó su conexión con el público: “Nosotros pedíamos esa magia de emocionar, de conmocionar a la gente y es lo que provocas cuando estás en el escenario, eres tú con tu público”.

Mientras que Ricardo Morán cerró diciendo: “Nos has tenido en la palma de tu mano. Has hecho lo que has querido con nuestras emociones. No solo lo has hecho técnicamente, también has emocionado. Has excedido las expectativas”.

¿Será suficiente para llevarse el trofeo? ❤️ ¡Descúbrelo en la gran final de Yo Soy!

