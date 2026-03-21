La antesala continuó con la presentación de la imitadora de Paloma San Basilio, quien interpretó “Por qué me abandonaste” en el react. Antes de comenzar, la artista dedicó la canción “para las mujeres con el corazón roto”, generando un momento emotivo en la previa.

Con una interpretación intensa y cargada de sentimiento, la participante conectó con el público y aportó un tono más nostálgico a la antesala antes de la gran final del programa.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

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