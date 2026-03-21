La gran final de Yo Soy arranca con una antesala especial que se transmitirá desde el react, donde varios imitadores volverán al escenario para calentar motores antes de conocer al ganador de la temporada.

La previa contará con una serie de presentaciones que iniciarán con el imitador de Bahiano, seguido por Frank Sinatra, el dúo Amistades Peligrosas, Catriel y Paco Amoroso, para luego darle el paso a David Bisbal.

La recta final de la antesala tendrá también las presentaciones de Steven Tyler y finalizará con Ivy Queen, cerrando esta previa cargada de energía.

Con este orden confirmado, la antesala promete música, reencuentros y momentos especiales antes del anuncio del gran ganador.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de la gran final de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK desde las 7:30 p.m!