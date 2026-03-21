Rayo en la Botella anunció el lanzamiento de su escuela de formación continua, un nuevo espacio educativo donde profesionales activos de la industria compartirán su experiencia con el público.

“Estamos muy emocionados porque durante años los profesores han formado a estos participantes y ahora abrimos las puertas para que usted también estudie con ellos”, señaló Ricardo durante la presentación.

La propuesta incluirá cursos como producción integral de entretenimiento, dirección de arte y puesta en escena, creación de contenidos y streaming, y performance escénico y visual. Además, se destacó que quienes dicten las clases serán profesionales que trabajan actualmente en el medio.

“Queremos que la gente que está trabajando en la industria se vuelva su conexión para que usted aprenda”, explicaron, invitando al público a revisar sus redes sociales para acceder a la información e inscripciones.

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