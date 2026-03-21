La gran final de Yo Soy continúa regalando presentaciones memorables. En esta ocasión, el imitador de Miguel Bosé llegó al escenario para interpretar el icónico tema “Amante bandido”, conquistando al público desde el inicio.

Con una puesta en escena elegante y una interpretación sólida, logró transmitir la esencia del artista, combinando presencia, estilo y control vocal. Su performance destacó por la seguridad y la conexión con la canción,

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de la gran final de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK desde las 7:30 p.m!