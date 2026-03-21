Marciano Cantero alcanzó el tercer lugar de la temporada y marcó un hito al convertirse en el participante más joven en llegar a la recta final. Con apenas 18 años, Gael destacó por sus sólidas presentaciones y evolución constante en el escenario.

Tras conocerse el resultado, el imitador agradeció la experiencia vivida. “Quiero agradecer al canal por darme la oportunidad de demostrar mi talento y llegar a la final con los capos”, expresó emocionado. Además, no descartó volver más adelante con un nuevo reto: “De repente en un futuro regreso con otro personaje”. Su desempeño lo posicionó como una de las revelaciones de la temporada.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!