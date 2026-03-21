La gran final de Yo Soy le dio paso a Liam Gallagher, quien vivió la primera ronda con una interpretación cargada de emoción. El jurado destacó el resultado y el camino recorrido hasta este momento decisivo.

Cachín calificó la presentación como “conmovedora” y resaltó que “todos se pusieron en función para que la canción saliera super emocionante”. Por su parte, Jely valoró su proceso: “las cosas suceden en el momento en que deben y tú estás en tu momento”, recordando su persistencia desde su primera audición.

Ricardo también enfatizó su evolución: “tú solo te has fabricado, el chico de antes no tenía esta técnica”, y añadió que el trabajo realizado “te trajo a la final y te lo mereces una y mil veces”.

Cabe recordar que, tras esta primera ronda, dos imitadores serán eliminados de la competencia.

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