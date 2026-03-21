La antesala de la gran final continuó con la presentación del imitador de Steven Tyler, quien interpretó “Crazy”. Su ingreso llamó la atención desde el primer momento y marcó el tono de una performance cargada de intensidad.

Con una interpretación llena de pasión y sentimiento, el artista conectó con el público y destacó por su entrega en cada frase. La presentación sumó un momento emotivo a la previa, dejando claro el nivel de los imitadores antes de la gran final.

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