Julio Iglesias fue el encargado de cerrar la primera ronda de la gran final con una presentación destacada. Jely señaló que fue “una gran manera de cerrar la primera etapa de los conciertos”, mientras que Cachín aseguró que “cerró con broche de oro” y resaltó el alto nivel de los finalistas.

Ricardo también elogió la performance: “La presentación de Marco fue extraordinaria”, destacando además el apoyo de sus compañeros del conservatorio, quienes lo acompañaron durante horas. El jurado coincidió en su entrega y crecimiento en el escenario.

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